Circulan afirmaciones engañosas sobre el futuro de FEMA si Trump vuelve a la presidencia

Cuando Trump era presidente, el gobierno gastó decenas de miles de millones en ayuda para desastres.

Publicaciones en las redes sociales afirman engañosamente que el “Proyecto 2025 de Trump acabará” con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y brindará “CERO ayuda federal” a las víctimas de desastres naturales. Sin embargo, el Proyecto 2025 no es el plan de gobierno del expresidente Donald Trump y no hay evidencia de que el mismo “acabará” con FEMA. De hecho, su administración gastó decenas de miles de millones en ayuda para desastres cuando era presidente.

La historia completa

El huracán Helene, que tocó tierra el 26 de septiembre de 2024 en el noroeste de Florida, causó destrucción en seis estados del sudeste y se cobró al menos 231 vidas, convirtiéndolo en uno de los más mortíferos que ha azotado el territorio continental de Estados Unidos desde el huracán Katrina.

La asistencia federal para Helene superaba los 344 millones de dólares al 9 de octubre, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha desplegado miles de personas, evaluado los daños y proporcionado ayuda esencial, incluidas comidas, agua, generadores y lonas impermeables, a las regiones afectadas. La magnitud de los daños requerirá un esfuerzo de recuperación “multimillonario y de varios años”, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Cuando el huracán Milton azotó la costa oeste de Florida la noche del 9 de octubre de 2024, con lo que el Servicio Meteorológico Nacional calificó como una marejada ciclónica “potencialmente mortal”, FEMA se encontraba en el ojo de una tormenta de desinformación. (La propagación de afirmaciones falsas se había vuelto tan generalizada que la agencia creó una página llamada “Respuesta a rumores” para el huracán Helene, similar a las lanzadas durante la pandemia de COVID-19 y desastres anteriores).

Publicaciones recientes en las redes sociales hacen afirmaciones engañosas sobre el futuro de FEMA si el expresidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca.

“El Proyecto 2025 de Trump acabará con FEMA”, dice una publicación en Threads del 2 de octubre.

“Si Donald Trump fuera presidente hoy, le diría a Carolina del Norte que están solos y que no reciben ayuda federal. ¿Cómo lo sabemos? Está en el Proyecto 2025”, escribió otro usuario de Threads.

El Proyecto 2025, que está dirigido y financiado por la conservadora Heritage Foundation, es un plan detallado para reducir el tamaño y el alcance del gobierno bajo “el próximo presidente conservador”. En FactCheck.org, medio aliado de elDetector, publicaron una nota extensa sobre el proyecto y también han desmentido afirmaciones falsas y engañosas sobre el mismo.

El Proyecto 2025 no es un documento de campaña de Trump y el expresidente se ha distanciado de él, aunque partes del mismo fueron desarrolladas por exasesores de Trump.

“No tengo nada que ver con el Proyecto 2025”, dijo Trump durante el debate del 10 de septiembre de 2024. “Este fue un grupo de personas que se reunieron y propusieron algunas ideas. Supongo que algunas buenas, otras malas. Pero no hay diferencia. No tengo nada que ver [con este proyecto]”.

Tampoco hay evidencia que respalde la afirmación de que Trump “acabará con FEMA” o proporcionaría “cero ayuda federal” si regresara al cargo.

La portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo a FactCheck.org en un correo electrónico que las afirmaciones en las redes sociales son “noticias falsas”.

Durante su presidencia, Trump autorizó decenas de miles de millones de dólares en asistencia para desastres a través de FEMA. Desde los años fiscales 2017 a 2020, un período que abarca parte del mandato del expresidente Barack Obama y la mayor parte del tiempo de Trump en el cargo, FEMA gastó casi 94,000 millones de dólares del Fondo de Ayuda para Desastres, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Solo en el año fiscal 2018, la agencia asignó casi 23,000 millones de dólares para las tareas de recuperación tras tres grandes huracanes en la temporada de huracanes de 2017: Harvey, Irma y María.

FEMA dijo que la cantidad de solicitudes de asistencia durante Harvey fue “una de las más altas en la historia de la agencia”. En tan solo 30 días, se distribuyeron más de 1,500 millones de dólares en ayuda federal a los tejanos afectados por la tormenta, que abarcaron subsidios de asistencia, préstamos para desastres a bajo interés y pagos por adelantado para seguros contra inundaciones, según FEMA.

Por el contario a lo que afirman en las redes sociales, Trump también ha hecho declaraciones durante su actual campaña presidencial que indican que seguirá apoyando la asistencia federal ante desastres.

Trump ha criticado a la administración Biden por no hacer lo suficiente durante el huracán Helene. Así, publicó en Truth Social el 9 de octubre: “No pueden hacer nada correctamente, pero recuperaré el tiempo perdido y lo haré bien cuando llegue”.

Por otro lado, el Proyecto 2025 tampoco pide la eliminación de FEMA, aunque los expertos dicen que los cambios que propone debilitarían a la agencia.

“Más que ‘recortar’ FEMA, el Proyecto 2025 aboga por un reajuste de la misión y el enfoque de la agencia, alejándola de las iniciativas de DEI [diversidad, equidad e inclusión] y del cambio climático y restaurándola hacia la de ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres”, dijo un portavoz del Proyecto 2025 en un correo electrónico.

La agenda de políticas del proyecto, que se publicó en línea en “Mandate for Leadership: The Conservative Promise”, propone cambios a FEMA en un capítulo escrito por Ken Cuccinelli, quien se desempeñó como subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional en la administración Trump. Recomienda que FEMA “se traslade al Departamento del Interior o, si se combina con la [Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad], al Departamento de Transporte”.

“FEMA es la agencia federal líder en la preparación y respuesta ante desastres, pero está sobrecargada de trabajo, compensa en exceso la falta de preparación y respuesta a nivel estatal y local, y regularmente está muy endeudada”, dice el Proyecto 2025.

El plan exige “reformar el gasto de emergencia de FEMA para trasladar la mayoría de los costos de preparación y respuesta a los estados y localidades en lugar del gobierno federal, eliminando la mayoría de los programas de subvenciones del DHS”.

Expertos: Proyecto 2025 debilitaría a FEMA

Los expertos dicen que las afirmaciones en las redes sociales de que el Proyecto 2025 “acabará con FEMA” no son precisas, pero los cambios propuestos en el plan a la estructura de FEMA podrían socavar su capacidad para responder eficazmente a los desastres.

“Esta idea de que el Proyecto 2025 y Trump eliminarían a FEMA simplemente no es cierta”, dijo a FactCheck.org Jeffrey Schlegelmilch, director del Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Universidad de Columbia, en una entrevista telefónica. “FEMA claramente tiene un papel a desempeñar. Es solo un papel reducido, con una capacidad reducida, lo que creo que no sería bueno para la equidad ni para los peligros cada vez mayores que enfrentamos”.

“Creo que lo que [el Proyecto 2025] haría sería realmente devolverlo a donde estaba en el momento del huracán Katrina… Y todos sabemos cómo funcionó eso”, dijo Schlegelmilch, refiriéndose a los fracasos de FEMA en Nueva Orleans y la Costa del Golfo en 2005.

FEMA fue creada en 1979 por el entonces presidente Jimmy Carter para coordinar la respuesta del gobierno federal a desastres naturales y emergencias. Inicialmente, era una agencia independiente enfocada en la respuesta a desastres y esfuerzos de recuperación. En 2003, FEMA fue transferida al recién creado Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como parte de un esfuerzo más amplio para agilizar y mejorar la seguridad nacional y la gestión de emergencias después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“En ese momento, FEMA había sido trasladada al Departamento de Seguridad Nacional, y este último pasó a estar mucho más orientado al terrorismo y más orientado a la infraestructura. Y FEMA quedó en cierto modo relegada dentro de esa estructura”, dijo Schlegelmilch.

La Dra. Samantha Montano, profesora adjunta de gestión de emergencias en la Academia Marítima de Massachusetts, también criticó las propuestas del Proyecto 2025 para FEMA.

“No hay nada en el Proyecto 2025 que se alinee con las recomendaciones de políticas que surgen de la investigación empírica que tenemos sobre lo que hace que la gestión de emergencias sea efectiva”, dijo a su vez Montano en una entrevista telefónica.

“Actualmente, [FEMA] está dentro del DHS, lo cual no es efectivo, y trasladarlo a otra agencia, ya sea [el Departamento del] Interior o el Departamento de Transporte, no resolvería el problema. Simplemente, lo trasladaría a otra agencia”, dijo Montano. “Muchos en la gestión de emergencias creen que FEMA es más eficaz cuando es una agencia independiente a nivel de gabinete”.

En relación con la propuesta del Proyecto 2025 de trasladar la mayor parte de los costos de preparación y respuesta de FEMA a los estados, Montano dijo: “Creo que esto sería absolutamente devastador, especialmente para las comunidades y los estados pequeños y más pobres. La gran mayoría de los estados no tienen los recursos para financiar su propia respuesta y su recuperación”.

Este artículo fue publicado originalmente en FactCheck.org el 14 de octubre de 2024.

