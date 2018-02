Mujer acusa a Trump de besarla por al menos dos minutos sin su consentimiento y el presidente dice que no la conoce

Rachel Crooks denunció en plena campaña presidencial que Trump la había besado por al menos dos minutos. Este lunes su historia salió publicada de nuevo en el diario The Washington Post y el mandatario, una vez más, la desmintió.

El presidente Donald Trump volvió a desmentir este martes el testimonio de acoso sexual de Rachel Crooks, cuya historia fue publicada por el diario The Washington Post. La mujer de 35 años denunció desde la campaña presidencial que Trump la había besado sin su consentimiento mientras ambos esperaban un ascensor en la torre del magnate en Nueva York.

"Una mujer que no conozco y que, según entiendo, nunca conocí, está en la portada del periódico de noticias falsas Washington Post diciendo que yo la besé (durante dos minutos) en el lobby de la Torre Trump hace 12 años", escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter. "Eso nunca pasó. ¿Quién podría hacer esto en un espacio público con cámaras de seguridad? Otra falsa acusación", agrega.



Luego, Trump pregunta por qué el diario no investiga los reportes de mujeres que, dice él, recibieron dinero para "inventar historias de mí".



El Post abrió este martes su portada con la historia de Crooks, que ahora es candidata a representante estatal en Ohio. Pero la mujer ya había denunciado los abusos del mandatario en 2016. Entonces contó al diario The New York Times que cuando era recepcionista de un consorcio de bienes raíces se encontró con Trump fuera de un ascensor una mañana de 2005. Ella tenía entonces 22 años.

La empresa para la que trabajaba hacía negocios con Trump, así que ella decidió presentársele al magnate, se dieron la mano, pero él no se la soltó. Comenzó a besarla en las mejillas y luego, en la boca por unos dos minutos. Ella dijo entonces que no sintió el comportamiento del empresario como un accidente. "Fue muy inapropiado", le dijo al Times. "Me sentí muy molesta de que él pensara que yo era tan insignificante que él podía hacer eso".





En su nota, el Post revive la historia ahora narrada por Crooks durante una cena en una fiesta de viernes. "No hiciste absolutamente nada malo", la consuela el dueño de la casa, y Crooks agradece.

Más de una docena de mujeres denunciaron durante y después de la campaña historia de abusos sexuales por parte de Trump. Los testimonios van desde besos forzados, manoseo de los genitales y senos de distintas mujeres incluso por debajo de la ropa interior, hasta la denuncia de violación hecha por su primera esposa Ivana Trump.

El magnate las ha catalogado como "inventos totales" que son contados por estas mujeres en un intento por dañar su carrera política y, en 2016, las acusaba de querer afectar su candidatura a la presidencia. "Nada de esto pasó con alguna de esas mujeres", tuiteó en una ocasión Trump.



En diciembre de 2017, Crooks y dos mujeres más que denunciaron abusos del ahora presidente de Estados Unidos, exigieron al Congreso una investigación movidas por las numerosas denuncias de conductas inapropiadas contra legisladores –como el demócrata Al Franken– que incluso renunciaron a sus puestos en medio de las presiones de sus propios colegas. No obstante, ni el Congreso ni ningún otro ente ha indagado en estas denuncias.

Además de Trump, en los últimos dos años se ha conocido una avalancha de denuncias de mujeres que han sido abusadas sexualmente y acosadas por hombres poderosos. Van desde el productor de cine Harvey Weinstein, que acumula más de 50 denuncias que incluyen violaciones; pasando por hombres de la política, los medios de comunicación, la actuación y el deporte.

Esto ha generado un movimiento en Estados Unidos de cientos de mujeres empoderadas para dar a conocer sus historias de abuso y motivar a otras a que rompan el silencio.