Las lista de mujeres que acusan a Trump de acoso sexual a la que la Casa Blanca no presta atención

Temple Taggart

La ex Miss Utah Temple Taggart también acusó al candidato de haberla besado contra su voluntad.

"Me besó directamente en los labios. Pensé, 'Dios mío, qué asco'. Estaba casado con Marla Maples en ese momento. Creo que hubo otras chicas que besó en la boca. Yo pensé, 'Wow, eso es inapropiado'", le dijo Taggart a The New York Times. Dijo que hizo lo mismo un par de meses después en la Torre Trump cuando la invitó a discutir su carrera.