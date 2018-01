Los republicanos condenaron a los demócratas por su cercanía con Harvey Weinstein y ahora tienen su propio problema: Steve Wynn

El diario The Wall Street Journal conversó con docenas de personas que denunciaron el acoso sexual del magnate de los casinos y encargado de finanzas del Comité Nacional Republicano. Denuncian que las obligó a tener sexo o a hacerle masajes en los genitales.

Los líderes republicanos no se pronunciaron este viernes sobre las acusaciones de presunta conducta sexual impropia contra el magnate Steve Wynn, dueño de casinos en Las Vegas y quien ha servido como director de finanzas del Comité Nacional Republicano.

Una investigación del diario The Wall Street Journal publicada este viernes describe –citando a personas cercanas a la víctima– que Wynn habría forzado a una manicurista que trabajaba en uno de sus casinos a tener sexo con él en el año 2005. En llanto, la mujer le contó a una compañera de trabajo que luego de arreglarle las manos al multimillonario, él la obligó a desvestirse y a que se acostara en una camilla de masajes que él tenía en su oficina. Ella le decía que no quería tener sexo con él, que era casada, pero él ignoró la negativa.



La manicurista denunció lo ocurrido en la oficina de recursos humanos del casino de Wynn. Pero, según dijeron fuentes cernas a la situación al Journal, el multimillonario resolvió la disputa con un acuerdo por 7.5 millones de dólares.



Además de este incidente, el diario reporta que docenas de personas que entrevistaron y que trabajaron en el casino hablaron de que Wynn acostumbraba a presionar a sus empleadas para que tuvieran sexo con él.

En una respuesta escrita de Wynn a The Wall Street Journal, calificó las acusaciones como "absurdas". "Estamos en un mundo donde la gente puede hacer acusaciones, sin importar la verdad, y una persona tiene la opción de desgastarse con la publicidad insultante o participar en pleitos de varios años. Es deplorable que alguien se encuentre en esta situación", dijo.

Exempleados del salón de belleza de Wynn contaron que cuando Wynn solicitaba servicios de manicure, en muchas ocasiones inventaron que las empleadas ya tenían citas para ayudarlas a librarse del encuentro con el magnate. También contaron que iban de a dos cuando el magnate solicitaba los servicios en su oficina y así evitaban estar solas con Wynn. En otras ocasiones se escondían en los baños cuando sabían que el hombre iba en camino al salón de belleza.



Otra exmasajista del spa de Wynn en Las Vegas contó al periódico que él le pidió que le masturbara en varias ocasiones durante los masajes. Ella aseguró que lo hizo en varias de las sesiones. En otras, le pidió sexo oral y le decía exactamente cómo lo quería, pero ella se negó a hacerlo y él nunca más pidió masajes con ella.

Dennis Gomes, quien trabajó como ejecutivo del Golden Nugget en Las Vegas, cuando Wynn operaba el casino hace décadas, declaró en una demanda en 1990 que "recibía rutinariamente quejas de distintos departamentos sobre el acoso sexual crónico de Wynn a las empleadas mujeres", según un documento de la corte que cita el diario. En el mismo testimonio aseguró que el millonario acostumbraba a pedirle los teléfonos de las meseras del casino. Estas acusaciones fueron negadas por Wynn en la demanda.

Gomes murió en 2012, pero su viuda, Bárbara Gomes, dijo al Journal en una entrevista que recordaba a su esposo decir sobre Wynn: "No soy su proxeneta".

Otra mujer, Shawn Cardinal, fue la asistente personal de Elaine Wynn mientras estuvo casada con el magnate. Fue en 1987. En ese tiempo, el hombre acostumbraba a pedirle que salieran. También la llamaba por teléfono para preguntarle qué llevaba puesto y, de nuevo, invitarla a salir. "No fui suficientemente fuerte como para decirle: '¿Cómo te atreves? Solo bromeaba para salirme del tema y me aseguré de no quedarme sola con él nuevamente", contó al Journal.



Varios exempleados más dijeron que Wynn acostumbraba a caminar por algunas áreas de sus casinos con shorts muy cortos y sin ropa interior, que iba así mismo a hacerse el pedicure, y que se sentaba de una forma en que sus genitales quedaban expuestos.

Todas estas acusaciones se dieron a conocer este viernes. Wynn se suma a la lista de poderosos que han sido señalados de acosarlas sexualmente tras años de silencio por temor a represalias.

Wynn es conocido por haber sido rival del presidente Donald Trump, pero ahora es su confidente. Los señalamientos dan razones a los demócratas para ser ahora quienes condenen a los republicanos.

En meses anteriores, cuando se conoció la fila de denuncias de agresiones sexuales del productor de cine Harvey Wenstein, los republicanos rápidamente criticaron al Comité Nacional Demócrata y a sus líderes en el Congreso para que devolvieran los miles de dólares en donaciones que habían recibido de parte del cineasta para diversas campañas.

Hace una semana, reporte The Washington Post, Wynn fue el anfitrión de un evento de recaudación para Trump en Mar-a-Lago por el primer año de gobierno. El presidente no asistió.

