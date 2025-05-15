Un hospital mantiene viva a una mujer con muerte cerebral para llevar su embarazo a término ante la prohibición al aborto de Georgia

Una mujer embarazada en Georgia fue declarada con muerte cerebral tras una emergencia médica y los doctores la han mantenido con soporte vital durante tres meses para que el bebé nazca y así cumplir con la estricta ley antiaborto de Georgia, dijeron sus familiares. En una situación dura para la familia, la mujer podría permanecer en ese estado durante varios meses más.

El caso ilustra el profundo impacto de las prohibiciones al aborto introducidas en algunos estados desde que la Corte Suprema derogó el caso Roe vs. Wade hace tres años.

Adriana Smith, madre y enfermera de 30 años, fue declarada con muerte cerebral (es decir, legalmente fallecida) en febrero, según declaró su madre, April Newkirk, a la cadena de televisión WXIA de Atlanta.

Newkirk contó que su hija sufrió fuertes dolores de cabeza hace más de tres meses y acudió al Hospital Northside de Atlanta, donde recibió medicación y le dieron de alta. A la mañana siguiente, su novio se despertó y la encontró jadeando y llamó al 911. El Hospital Universitario Emory determinó que tenía coágulos de sangre en el cerebro y fue declarada con muerte cerebral.

Newkirk afirmó que Smith tiene ahora 21 semanas de embarazo. Retirar los tubos de respiración y otros dispositivos que le salvan la vida probablemente mataría al feto.

Northside no respondió a una solicitud de comentarios el jueves. Emory Healthcare indicó que no podía comentar sobre un caso individual debido a las normas de privacidad, pero emitió un comunicado en el que afirma que "utiliza el consenso de expertos clínicos, la literatura médica y la orientación legal para apoyar a nuestros profesionales sanitarios en sus recomendaciones de tratamiento individualizadas, de conformidad con las leyes de aborto de Georgia y todas las demás leyes aplicables. Nuestras principales prioridades siguen siendo la seguridad y el bienestar de las pacientes que atendemos".

Prohibición del aborto en Georgia

La familia de Smith afirma que los médicos de Emory les han informado que no pueden detener ni retirar a la mujer los dispositivos que mantienen su respiración porque la ley estatal prohíbe el aborto después de que se detecte actividad cardíaca, generalmente alrededor de las seis semanas de embarazo.

La ley se aprobó en 2019, pero no se aplicó hasta después de que el caso Roe vs. Wade fue revocado en 2022 con el fallo Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, lo que abrió la puerta a la prohibición estatal del aborto. Doce estados aplican prohibiciones al aborto en todas las etapas del embarazo y otros tres tienen prohibiciones como la de Georgia, que entran en vigor después de aproximadamente seis semanas.

Al igual que en los demás estados, la prohibición de Georgia incluye una excepción si el aborto es necesario para salvar la vida de la mujer. Estas excepciones han sido el centro de debates legales y políticos, incluyendo un importante fallo de la Corte Suprema de Texas el año pasado que determinó que la prohibición allí se aplica incluso cuando hay complicaciones graves del embarazo.

La familia de Smith, incluyendo a su hijo de cinco años, todavía la visita en el hospital.

Newkirk declaró a WXIA que los médicos le informaron a la familia que el feto tiene líquido en el cerebro y que están preocupados por su salud.

“Está embarazada de mi nieto. Pero podría estar ciego, podría no poder caminar, podría no sobrevivir una vez nazca”, dijo Newkirk. No ha dicho si la familia quiere que le desconecten el soporte vital a Smith.

¿Quién tiene derecho a tomar estas decisiones?

Monica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong, principal demandante en un reclamo que impugna la ley de aborto de Georgia, afirmó que la situación es problemática. "Su familia merecía el derecho a poder decidir sobre sus asuntos médicos", declaró Simpson en un comunicado. "En cambio, han soportado más de 90 días de trauma, elevados gastos médicos y la crueldad de no poder resolver el problema ni avanzar hacia la sanación".

Lois Shepherd, experta en Bioética y profesora de Derecho de la Universidad de Virginia, afirmó que no cree que el soporte vital sea legalmente requerido en este caso. Sin embargo, añadió que es incierto si un estado podría insistir en que Smith permanezca con soporte vital desde la revocación de Roe vs, Wade, que determinó que los fetos no tienen los mismos derechos que las personas.

"Antes de la sentencia Dobbs, un feto no tenía derechos", declaró Shepherd. "Y el interés del estado en la vida fetal no podía ser tan fuerte como para invalidar otros derechos importantes, pero ahora no lo sabemos", explicó.

¿Cuál es el pronóstico del feto?

La situación recuerda un caso registrado en Texas hace más de una década, cuando una mujer con muerte cerebral fue mantenida con soporte vital durante aproximadamente dos meses debido a su embarazo. Un juez finalmente dictaminó que el hospital estaba aplicando incorrectamente la ley estatal y se le retiró el soporte vital.

La muerte cerebral durante el embarazo es poco frecuente. Aún más raros son los casos en los que los médicos intentan prolongar el embarazo después de que la mujer es declarada con muerte cerebral.

“Es una situación muy compleja, obviamente, no solo desde el punto de vista ético, sino también médico”, afirmó el Dr. Vincenzo Berghella, director de medicina materno-fetal de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia.

Una revisión de 2021, con coautoría de Berghella, examinó la literatura médica de décadas atrás en busca de casos en los que los médicos declararon a una mujer con muerte cerebral y buscaron prolongar su embarazo. Encontró 35.

De ellos, 27 resultaron en nacimientos en los que la mayoría de los bebés fueron declarados inmediatamente sanos o con pruebas de seguimiento normales. Sin embargo, Berghella también advirtió que el caso de Georgia resulta más difícil porque el embarazo estaba menos avanzado cuando se declaró a la mujer con muerte cerebral. En los 35 casos que estudió, los médicos lograron prolongar el embarazo un promedio de solo siete semanas antes de que las complicaciones los obligaran a intervenir.

"Es simplemente difícil evitar que la madre contraiga una infección o una insuficiencia cardíaca", afirmó.

Un vistazo a la ley del aborto de Georgia

La ley de Georgia confiere personalidad al feto. Quienes están a favor de la personalidad argumentan que los óvulos fecundados, los embriones y los fetos deberían considerarse personas con los mismos derechos que los ya nacidos.

El senador estatal de Georgia Ed Setzler, republicano que patrocinó la ley de 2019, expresó su apoyo a la interpretación de Emory. “Creo que es completamente apropiado que el hospital haga todo lo posible para salvar la vida del niño”, declaró Setzler. “Creo que esta es una circunstancia inusual, pero creo que resalta el valor de la vida humana inocente. Creo que el hospital está actuando de manera apropiada”.

Setzler afirmó que, en ocasiones, es aceptable retirar el soporte vital a una persona con muerte cerebral, pero que la ley constituye un control adecuado porque la madre está embarazada. Añadió que los familiares de Smith tienen buenas opciones, como quedarse con el niño o darlo en adopción.

La prohibición del aborto en Georgia ya ha sido objeto de debate.

El año pasado, ProPublica informó que dos mujeres de Georgia murieron por no recibir el tratamiento médico adecuado para complicaciones derivadas del uso de pastillas abortivas. Las historias de Amber Thurman y Candi Miller entraron en la carrera presidencial, con la demócrata Kamala Harris diciendo que las muertes fueron el resultado de las prohibiciones del aborto que entraron en vigor en Georgia y en otros lugares después de Dobbs.

