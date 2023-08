Por qué esta niña de 13 años fue obligada a dar a luz tras ser violada en Mississippi

Ashley fue violada por un extraño en el jardín de su casa, explicó su madre, identificada como Regina por la revista. La niña mantuvo el secreto durante varios días, pero su madre sabía que algo andaba mal. “Ashley solía hacer videos bailando para TikTok y, de repente, no salía de la habitación”, contó la madre. “Le pregunté qué estaba mal, y ella no me quería decir”.