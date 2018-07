"Mi nombre es Paola y mi madre abortó para que mi hermano y yo pudiéramos sobrevivir en EEUU"

A los pocos días de que se fuera nos echaron del cuarto en el que estábamos. No teníamos dinero. Mi mamá no hablaba inglés, no conocía a nadie, ella era la primera de su familia en tocar tierra extranjera.

Nunca se ha arrepentido de esa decisión. Siempre me ha hablado de ella, de lo difícil que fue, pero no siente culpa por haberse practicado un aborto. Para ella esa decisión fue la posibilidad de salvarnos, fue su decisión por la vida.

Mi nombre es Paola Mendoza, soy directora de cine, coautora del libro best seller del New York Times 'Together We Rise’ y cofundadora de la Marcha de las Mujeres. La historia de mi madre es la razón por la que voy a pelear por que cada mujer tenga el derecho a decidir lo que quiere hacer con su cuerpo.