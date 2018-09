Chyno Miranda y J Balvin juntos ‘encienden’ la red con ‘El Peor’

“La canción me parece que toca una temática muy honesta, muy sincera, que con su letra le hace la vida más fácil a los demás, y estoy muy agradecido que mi amigo y hermano Chyno, me haya tomado en cuenta para este proyecto, en el cual solo hubo buena vibra”, expresó J Balvin, quien no solo grabó el tema, sino también ayudó a escribirlo y a producirlo.