Cantantes urbanos de Puerto Rico y República Dominicana son #1 con ‘Un solo movimiento’

Entre los artistas que se han unido al movimiento se encuentran Bad Bunny , Mark B, Arcángel, Lenny Tavárez, Shadow Blow, La Insuperable, De La Ghetto, Tito ‘El Bambino’, Bryant Myers , Messiah, Darell, Zion, Miky Woodz, Casper Mágico, Poeta Callejero, J. Quiles y Lary Over, entre otros talentos boricuas y dominicanos.



Algunos de los temas incluidos en el álbum son: ‘Todo va a estar bien’ de Mark By Arcángel, ‘Tú’ con Shadow Blow & Lenny Tavarez, ‘Súbelo a toa’ con Lírico En la Casa, ‘Dale ahí’ con Atomic Otro Way y J Álvarez, ‘Comas y ceros’ de La Insuperable y Cromo X ft. De La Ghetto, ‘Dónde están’ con Tito ‘El Bambino’, Sel Alfa, ‘Mambo’ de Lary Over, Liro Shaq y Químico Ultra Mega y ‘Me llueven’ con Bad Bunny, Mark B y Poeta Callejero, entre muchos más.