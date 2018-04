El gobernador de Florida viaja a Puerto Rico como parte de su campaña por el Senado

El gobernador de Florida, Rick Scott, se encuentra desde la mañana del lunes en Puerto Rico para "continuar ofreciendo orientación, asesoramiento y asistencia" sobre a la recuperación de la isla, luego del paso del huracán María, según su comunicado de prensa.

La invitación del secretario de estado de Puerto Rico, Luis G. Rivera-Marín, a Scott llega semanas después que el gobernador de Florida anunciara el lanzamiento de su candidatura al Senado, para el escaño que ocupa en estos momentos el demócrata Bill Nelson.



This morning, I met with Gov. @ricardorossello to discuss ongoing Hurricane Maria recovery efforts in Puerto Rico. Florida stands with Puerto Rico and will continue to offer any advice and assistance they need. https://t.co/HxcfjxN0Bl pic.twitter.com/C66eYXd5i5 — Rick Scott (@FLGovScott) 23 de abril de 2018

En su esfuerzo por llegar al Congreso, Scott se reunió en la mañana con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, para discutir sobre las medidas tomadas para recuperar a la isla. Luego, hizo público en su cuenta de twitter la reunión con Alfonso Orona, principal asesor legal del gobernador, para hablar sobre los obstáculos y oportunidades en la restauración. Y, en la tarde, se reunió con trabajadores voluntarios de la Cruz Roja Americana para "agradecerles por sus continuos esfuerzos".



I got to meet some of the @RedCross workers today in Puerto Rico to thank them for their hard work and for making a difference for families recovering from Hurricane Maria. pic.twitter.com/tyszTYUohl — Rick Scott (@FLGovScott) 23 de abril de 2018

Scott y los votantes puertorriqueños

Scott ha entendido la importancia del voto boricua en las elecciones, por eso desde el huracán María, ha prestado especial atencióna Puerto Rico. Lo ha demostrado con sus tuits, conferencias, ruedas de prensa y comunicados. Tanto así, que se ha vuelto común que muchas de sus publicaciones en redes sociales solo se refieran a la isla y cuando habla ante los periodistas suelte frases como: “ Siempre seremos los mejores amigos en el mundo de los puertorriqueños”.

Por ejemplo, escogió a Luis Rivera Marín como el presentador que anunció su aspiración al Congreso. Y estas son las flores que le tiró el secretario de estado de Puerto Rico a Scott:



“Como hispano republicano, creo que necesitamos una voz apasionada en Washington, y por eso apoyo a Scott para el Senado”, dijo en inglés Rivera Marín. “Siempre le estaremos agradecidos por su conocimiento y su consistencia en la manera que manejó la emergencia tras el paso del huracán María en Puerto Rico”, agregó el secretario de Estado de Puerto Rico.



El 28 de septiembre, a pedido de Ricardo Rosselló, el gobernador de Florida viajó a San Juan para ayudar a coordinar los esfuerzos de respuesta y recuperación después del huracán María. El 5 de octubre, el gobernador firmó un acuerdo de estado anfitrión con FEMA - Florida ha sido el único estado dispuesto a firmar este tipo de acuerdo para ayudar a las familias desplazadas por el huracán María.

El 9 de noviembre, el gobernador activó el Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias para ayudar a las familias desplazadas por el huracán María. El 15 de noviembre, el gobernador envió una carta al líder mayoritario del Senado de EEUU, Mitch McConnell, y al presidente de la Cámara, Paul Ryan, instándoles a apoyar los esfuerzos de la Florida para apoyar a los desplazados de Puerto Rico por el huracán María.



El 7 de febrero, el gobernador Scott anunció una nueva asociación para c onectar a las familias desplazadas por el huracán María con empleos en Florida. Esto solo para mencionar algunas de sus acciones en pro del pueblo de Puerto Rico.

Scott y el Senado

Rick Scott es un multimillonario que nunca había ejercido un cargo público hasta que se postuló para gobernador en 2010. Se unió a la oficina como parte del movimiento del ultra conservador Tea Party y pidió recortes masivos de presupuesto y de impuestos. Sin embargo, se vio obligado a limitar sus planes en medio de la oposición de la Legislatura controlada por los republicanos. También ha cambiado poco a poco sus posiciones de línea dura sobre inmigración.

En cuanto a Trump, Scott es un aliado cercano al presidente de Estados Unidos. Desde la presidencia han deslizado en varias oportunidades las intenciones de que Scott compita contra Bill Nelson para quedarse con el escaño. Nelson es el único demócrata electo a escala estatal y fue elegido por primera vez para el Senado de EEUU en 2000.

" Dejemos de enviar habladores a Washington. Enviemos hacedores a Washington", declaró Rick Scott durante su postulación.

Por su parte Bill Nelson no se ha quedado quieto. La semana pasada estuvo en en Kissimmee, Orlando hablándole a toda la comunidad de Puerto Rico y luego publicó un tuit en el que notificó que FEMA acordó extender la asistencia temporaria de vivienda (TSA) para todos los puertorriqueños desplazados en Florida.



Great news - FEMA has agreed to extend temporary housing assistance (TSA) for ALL displaced Puerto Ricans here in Florida through May 14. No one will be evicted today! https://t.co/ApJdLUZrar — Senator Bill Nelson (@SenBillNelson) 20 de abril de 2018