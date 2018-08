Organizaciones proinmigrante apoyan a Andrew Gillum para "evitar la catástrofe" de que otro republicano sea gobernador de Florida

MIAMI, Florida.- Una coalición de ocho organizaciones progresistas locales y nacionales anunciaron que destinarán sus recursos a la campaña para gobernador del alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum. La inversión representa una suma de más tres millones de dólares con el fin de alcanzar alrededor de tres millones de votantes.



La coalición incluye a las asociaciones Dream Defenders Action, FLIC Votes, New Florida Majority, The New Florida Vision PAC, Organize Florida y organizaciones progresistas nacionales como Center for Popular Democracy Action, The Collective PAC, Indivisible Action, NextGen America, Our Revolution y People For the American Way.