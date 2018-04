Juan Manuel Santos: "Cuba está avanzando hacia una democracia"

MIAMI, Florida.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien dejará el poder en agosto próximo, habló en exclusiva con Univision 23 sobre su relación con los regímenes de Venezuela y Cuba, el acuerdo de paz con las FARC, y la importancia que le da Trump a América Latina.

Sobre Cuba, Santos agradeció el papel de la isla en el proceso de paz que llevó a cabo su gobierno. "Con Cuba hay diferencias de fondo en lo ideológico, yo no soy un comunista, pero trabajamos por la paz y tengo que reconocer que Cuba ayudó muchísimo para conseguirla", dijo.

Cuando fue cuestionado por el carácter dictatorial de los Castro, Santos dijo que con Cuba han querido ser respetuosos y no han querido meterse en asuntos internos de la isla. "Eso es un principio de América Latina, no se meta en mis asuntos y yo no me meto en los suyos", dijo.

Sin embargo, el mandatario colombiano reconoció que Cuba ha sido "un régimen dictatorial" bajo el gobierno de los Castro. "Pero han venido avanzando hacia la democracia, nos gustaría que avanzaran más rápido. Pero están haciendo esa transición y ojalá continúe", agregó.

Santos dijo también que Hugo Chávez ayudó la proceso de paz de Colombia, pero aclaró que él nunca creyó en el proceso político del fallecido presidente venezolano.



Trump y América Latina

Santos no titubeó a la hora de calificar a Nicolás Maduro como un dictador, y al gobierno de Venezuela como una dictadura. Aseguró que Venezuela está viviendo el peor momento de su historia. "Seremos implacables con el régimen que está provocando esta situación", dijo.

Aseguró que no reconocerán las elecciones del 20 de mayo en su país vecino. "Es un fraude protocolizado. Seguiremos presionando para que Venezuela tenga una transición hacia la democracia".

El presidente de Colombia lamentó que EEUU no presta suficiente atención a los problemas de América Latina. "Trump y casi todos los presidentes de EEUU han tenido fuera del radar a América Latina. El sur de Río Grande nunca ha sido la prioridad de EEUU", declaró.

El mandatario confesó que le dio una sugerencia al presidente Donald Trump. "Le dije a Trump que el mejor muro que podía construir es invertir en el desarrollo de Centroamérica".

Por su parte, sobre Nicaragua dijo que el gobierno de Daniel Ortega "es una farsa", y que lo que ocurre hoy es consecuencia de que la gente se de cuenta de que la gobierna un régimen no democrático.

Acuerdo de Paz

Al ser cuestionado sobre los colombianos que no lo apoyan dijo que muchos estaban desinformados. "Dicen que yo le entregué el país a las FARC y es todo lo contrario, hoy Colombia es un país sin FARC, las FARC desarmadas".



Dijo que el arresto del narcotraficante Jesús Santrich es la demostración que el Acuerdo de Paz está funcionando. "El acuerdo dice claramente que cualquier miembro de las FARC que delinca después de haber firmado el acuerdo será castigado por la justicia ordinaria sin beneficios".

Aseguró que iba autorizar la extradición, cuando recibiera los documentos necesarios.

