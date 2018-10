Aguilar, quien además de ser su abogado defensor, habló en representación de la familia del concejal, declaró a Univision Noticias que tiene razones para creer que su amigo no se suicidó. Él fue la última persona cercana que lo vio con vida el domingo al mediodía.

Aunque él no es abogado penalista, Albán lo designó como uno de sus defensores en el caso. “Me escogió por la confianza", dijo Aguilar quien es padrino de los dos hijos que el concejal dejó huérfanos.

A través de su amigo, Albán le envió mensajes a su familia más cercana con respecto a su encarcelamiento. “Dile a mis padres tal cosa, dile a mis hermanos que no se involucren en el tema político, dile a mi esposa que sigamos con los planes de nuestros hijos”, recuerda el abogado, quien insiste en que Albán no mostró ninguna actitud suicida. Lejos de eso, sólo hablaba esperanzado del futuro, cuenta su amigo.

"Hablamos de su defensa. Él mismo estaba preparando su defensa. Me dijo: 'Vamos por acá, vamos a alegar esto, no tengo nada que ver con esa situación, hay que aclarar esto'. Él estaba trabajando mentalmente en eso y en su actividad política", recordó.

Incriminar al dirigente del partido

Aguilar contó que el domingo Albán no le habló de torturas físicas, pero sí le dijo que estaba siendo torturado psicológicamente. "Me manifestó que le estaban haciendo mucha presión psicológica para que denunciara o declarara contra el dirigente de su partido, Julio Borges. Eso fue lo que me dijo".