A las hermanas, los pandilleros apenas dieron tiempo suficiente para recoger los cuerpos de sus familiares ante el médico forense, pero no pudieron quedarse al velorio; les dijeron primero que tenían 24 horas para huir y no volver a San Pedro Sula, pero después redujeron el plazo a cuatro horas.

Aunque el dinero fue finalmente entregado, los secuestradores las mantuvieron cautivas. "No nos tocaron, no abusaron de nosotras, pero casi no comíamos ni dormíamos, y no podíamos comunicarnos con nadie", explicó Nelly.