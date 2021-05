“No tenían autoridad para esposarlo”: alistan demanda contra la Policía por la muerte de Mario González

Sin razón para esposarlo

“Es importante tener presente que los oficiales no tenían autoridad legal para esposar a Mario. Así que desde el principio estaban incurriendo en uso excesivo de fuerza. No tenían ninguna causa probable legal para pensar que él había cometido un delito. Pensaron que pudo haber robado botellas de licor de un Walgreens, pero tampoco tenían causa probable para arrestarlo por eso”, indicó.

"El video muestra claramente que no había motivo para detener a Mario. No actuaba de forma violenta e incluso la persona que llamó al 911 sabía que Mario no representaba una amenaza. En ningún momento Mario representó una amenaza ni para él ni para los oficiales. No había ninguna razón para que lo sometieran contra el suelo con tal fuerza que terminaron asesinándolo", señaló la familia en un reciente comunicado.