Mario González murió de asfixia causada por los policías y no por efectos de metanfetamina, revela autopsia independiente

“La Policía y el gobierno no pueden vigilarse a sí mismos. Si no hubiéramos tenido una autopsia independiente no tendríamos a nadie que viniera a la corte para decir la verdad sobre lo que realmente pasó con su muerte, solo tendríamos la versión de la oficina del forense, que es pagada por el gobierno y muchas veces solo dan los resultados que quiere el gobierno”, indicó.