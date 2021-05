Por qué Mario González murió sometido por la Policía; esto es lo que sabemos del caso

"Hay un hombre en mi patio de enfrente, como que está hablando solo. No trae cubrebocas", se escucha al inicio de la llamada que divulgó la Policía. Cuando la operadora preguntó “¿qué más está haciendo?”, el hombre respondió: “Está ahí parado. No está haciendo nada malo, pero a mi esposa le dio miedo” . Minutos más tarde, una segunda persona se comunicó con las autoridades para reportar lo siguiente: “Hay un hombre en el parque. Tiene dos canastas de Walgreens con algunas botellas de alcohol. Parece que les está quitando la etiqueta de seguridad”.

"El video muestra claramente que no había motivo para detener a Mario. No actuaba de forma violenta e incluso la persona que llamó al 911 sabía que Mario no representaba una amenaza. En ningún momento Mario representó una amenaza ni para él ni para los oficiales. No había ninguna razón para que lo sometieran contra el suelo con tal fuerza que terminaron asesinándolo", señaló la familia en un reciente comunicado.