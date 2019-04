"Es difícil encontrar ayuda": el drama de vivir sin techo en Silicon Valley, una de las zonas más ricas del mundo

Es considerada como la cuna de la tecnología y uno de los principales motores de la economía en California. Si la región de Silicon Valley fuera un país, sería el segundo más rico del mundo gracias a su Producto Interno Bruto per cápita de $128,308 por habitante. Pero en las ciudades que conforman la región, en medio de las enormes oficinas centrales de gigantes como Google, Facebook y Apple, es palpable una crisis de indigentes y falta de vivienda asequible que cada vez golpea más fuerte a los necesitados.

"La falta de espacio fastidia a toda la familia. Siempre están en la camioneta y no hay espacio. Es pesado, muy pesado" , explica. Ante los ojos de propios y extraños, es difícil comprender cómo se las arreglan para vivir. A simple vista parecen una familia normal y, en cierta medida, se podría decir que lo son pues su situación la comparten otras 7,600 personas en el condado de Santa Clara, de las cuales 8% viven en sus vehículos, según cifras oficiales del último Censo de Personas Sin Techo.

La situación de Tabitha y sus tres hijos lleva así casi un año. Y aunque dice tener cierto apoyo del estado, en una región donde las personas que ganan $200,000 al año son consideradas de clase media, lo poco que recibe si bien la ayuda a sobrevivir, no es suficiente para poder salir de la condición en la que se encuentra. Además, señala, ha tenido que atravesar por la burocracia que suele enmarañar los trámites de los subsidios locales y estatales.

En una ocasión, narra, la estancia infantil donde cuidaban a sus gemelos no recibió el pago que se suponía iba a llegar por parte del estado. Ante la falta de servicios de cuidado infantil asequibles, se vio obligada a dejar su trabajo, pues asegura que casi la totalidad de su cheque lo iba a tener que usar para pagar una guardería.

Aunque intenta guardar la compostura, el rostro de Tabitha no puede ocultar las cicatrices que vivir como desamparada le han dejado. "No les puedo dar un lugar donde se puedan bañar todos los días, donde puedan descansar, o un lugar para mi hija donde pueda traer sus amigas" , cuenta sin poder contener las lágrimas.

Sus dos bebés de 16 meses son demasiado pequeños para comprender la condición de pobreza en la que se encuentran, pero para la adolescente la situación que atraviesan ya ha dejado algunas huellas, incluyendo ser víctima de bullying . "Hay mucha mala gente en este mundo, me duele escuchar lo que le dicen a mi hija en la escuela, (la molestan) porque ella vive en un carro y llora" , señala.

"Estaba a punto de buscar a alguien para que se hiciera cargo de mis niños. Quería mandarlos con mi hermano o con alguien. Yo no les podía dar todo lo que necesitaban. (Mi hija) me dijo ‘yo puedo agarrar un trabajo’, pero le dije ‘no, si yo soy la mamá, yo tengo que trabajar por ustedes’" , narra y agrega que de vez en cuando la menor "la acompaña a trabajar a la yarda". Cuando puede, Tabitha también busca trabajos como empleada doméstica en los que pueda llevar a sus hijos con ella.

"Es difícil encontrar ayuda"

Las autoridades del condado de Santa Clara aceptan que la ayuda que se brinda a las personas en condición de calle no es suficiente, sin embargo, advierten que muchas de las veces los pocos servicios con los que cuentan no son aprovechados por quienes más lo necesitan.

En el caso de Tabitha, ella se dice sentirse frustrada ante la falta de apoyos. "Es difícil encontrar ayuda. Me dan un número para llamar y llamo y casi nunca hay espacio en los albergues. Cuando hace frío es cuando estaba más difícil aquí en la camioneta", recuerda.

"La capacidad que tenemos no es mucha, pero aún así no está lleno. Uno de los estacionamientos tiene capacidad para 25 vehículos y no se están usando todos los servicios", explicó Orozco.