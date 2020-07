"Táctica divisiva y racista": alcaldesa de Oakland sobre la amenaza de Trump de enviar tropas a la ciudad

La alcaldesa de Oakland , Libby Schaaf, dijo que la amenaza del presidente Donald Trump de enviar agentes federales para calmar incidentes que no están ocurriendo en esa ciudad de California es una “táctica divisiva y racista de campaña.”

“No estamos experimentando ningún disturbio civil en este momento , no se me ocurre nada más que probablemente a presencia de tropas militares ordenadas por Trump en Oakland sea una incitación,”dijo Schaff en un tweet .