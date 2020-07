Coronavirus: La mayoría de contagiados son latinos y no se hace rastreo de contactos

En el condado de Merced, California en donde dos de cada tres casos de coronavirus son latinos, ya no se hacen los rastreos de contactos en violacion a las normas estatales por que dicen no dar abasto de personal .

Kristyn Sullivan, epidemióloga supervisora del condado de Merced , dijo que el condado ahora sólo está haciendo investigaciones de casos, llegando a personas infectadas para decirles que pongan en cuarentena, pero no preguntan sobre sus contactos cercanos o todos los lugares en los que han estado recientemente . Dijo que entrevistar a la gente sobre sus contactos se ha vuelto ineficaz porque hay demasiados casos , reportó CalMatters .

¿Cuál es el problema?