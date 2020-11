“Me conocen como el señor de la trenza”: Half Moon Bay elige a su primer concejal mexicano en la historia

“Muchas personas quizás no conozcan mi nombre, pero me conocen como el señor de la trenza. Es un símbolo de libertad, de espiritualidad, de unión, y de la celebración de nuestra comunidad, nuestras raíces, mi historia, nuestra historia”, cuenta Jiménez sobre el estilo de cabello que lo caracteriza.

“Un líder visible, que no solamente se mantiene detrás de su escritorio, sino que está en la comunidad” es lo que Jiménez quiere lograr como nuevo integrante del Concejo municipal de la ciudad.

“En toda la historia de Vallejo, nunca hemos tenido representación latina. Todo lo que he estado haciendo durante 10 años, lo vamos a llevar a otro nivel, porque ahora como concejal, vamos a tener más de voz. El 25% de las personas en Vallejo son latinas”, explica Díaz.

“Fui la típica niña inmigrante que no hablaba inglés, bien traumático no. Te ponen en la escuela y pues no te puedes comunicar con nadie”, recuerda.