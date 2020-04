VIA experimenta cambio en sus rutas desde este lunes

SAN ANTONIO, Texas.- Los funcionarios de VIA Metropolitan Transit iniciarán ajustes en sus servicios de forma temporal a partir de este lunes como medida de preveción para evitar el contagio del coronavirus en la ciudad de San Antonio .

Las rutas de VIA en la semana tendrán a los horarios similares a los del sábado, con algunas horas y rutas reducidas, por lo que los pasajeros solo deben hacer viajes esenciales tales como ir a trabajar en un servicio esencial, ir al supermercado en búsqueda de alimentos u otros suministros o ayudar a cuidar a otros . Se les pedirá a los pasajeros que mantengan espacio a bordo del autobús siempre que sea posible.

A continuación, le presentamos las rutas de VIA. La lista de cambios entrará en vigencia este lunes hasta nuevo aviso.

Las rutas de los fines de semana se llevarán a cabo en sus horarios regulares.

Los clientes también pueden planificar viajes en autobús en la aplicación VIA goMobile o en Google ingresando una fecha de viaje. Para asistencia en la planificación de viajes, llame a VIA Go Line al 210-362-2020.