"¿Me pueden desalojar si no pago la renta"?: Te explicamos lo que ordenó el condado de Bexar ante la crisis del coronavirus

El condado de Bexar emitió una Declaración de Emergencia de Salud Pública y estableció que las cortes no llevarán a cabo casos de desalojo ni despojaran a las personas de sus hogares hasta después del 16 de abril .

¿Puedo ser desalojado si no puedo pagar mi renta durante esta crisis?