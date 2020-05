Restaurantes hispanos se acogen a la orden estatal y abren en San Antonio

Los comensales que asistan a los restaurantes deben seguir ciertas órdenes tales como mantener el distanciamiento físico recomendado (seis pies de distancia), usar mascarillas mientras no se haya sentado a la mesa y si no puede mantener una distancia adecuada. También deben lavarse las manos, cubrirse la boca al toser y usar desinfectante.

No obstante, otros restaurantes como el restaurante Teresitas decidió no abrir su negocio y permanecer realizando los pedidos para llevar y recoger.

Comunidad hispana tiene diversas posturas sobre la reapertura

¿La extensión de la orden de permanecer en casa aprobada por San Antonio viola el mandato del gobernador?

Según el fiscal de la ciudad, Andy Segovia, la orden no del alcalde no viola la del gobernadir. "El gobernador fue específico en no poner multas por no llevar mascarillas. Todo lo que está en esta orden, puede seguir siendo forzado por el condado. La única limitación que tenemos es la de aportación por máscaras, pero aquí los negocios, por propio interés, no van a dejar entrar a las personas sin cobertura facil porque es una amenaza para todos. El dueño del negocio puede someter una querella por invasión a la propiedad si una persona entra y se niega a colocarse un cubrebocas. De esta manera, podemos reprender a las personas", dijo Segovia.