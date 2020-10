"El sistema está roto y Fort Bliss no puede convertirse en Fort Hood": familia de soldado desaparecido en El Paso

Patricia Halliday, madre de joven militar, publicó en la cuenta de Facebook destinada a ofrecer los detalles de la búsqueda de su hijo que "teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo con los soldados en Fort Hood, ciertamente no queremos que nada de eso se lleve a Fort Bliss" .

"Tampoco queremos que otras familias tengan que pasar por lo que hemos estado experimentando durante los últimos meses. El sistema está roto y necesita ser arreglado, no solo en Fort Bliss, sino con el Ejército más grande y su cultura. Es necesario que exista un proceso para reconocer que falta un soldado y qué pasos deben realizarse de inmediato", dijo Halliday en la publicación.

"Tomo la salida equivocada y tuvo que hacer vuelta en U en el Puente de las Americas. No cometió nada ilegal y aún así lo arrestaron, lo esposaron, su auto fue confiscado. Se le aplico el Artículo 15, se le degradó tres rangos por su conducta de enero en conjunto a abandonar Ft. Bliss bajo orden general (tenemos testigos que afirman que la orden general no fue ejecutada por muchas razones). Esto no explica porque los agentes fronterizos de los Estados Unidos arrestaron a Richard por una vuelta en U, él nunca cruzó la frontera", contó su madre.