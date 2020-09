Ofrecen recompensa de sobre 25 mil dólares a quien dé con el paradero de soldado de desaparecido en Texas

"El teléfono de Richard desapareció en la lavandería y estaba usando un teléfono viejo con solo WiFi. Nos informaron que Richard había desaparecido durante 36 días, desde el 24 de julio de 2020. ¡Nos informaron que se había ausentado sin permiso, habían pasado los 30 días y ahora tenía una orden federal para su arresto por desertor! El liderazgo no pudo contactarnos. Se necesitan menos de diez segundos para obtener el número de teléfono celular de Rob. (padre de Richard) a través del Facebook de Richard, no se requiere amistad. Incluso, si Richard metió la pata, ¡el liderazgo falló! ¿Dónde está el Ejército de uno? ¿Dónde está Richard? Si escapó, ¿por qué? La familia quiere saber", lee una publicación de Go Fund Me creada para recaudar dinero y ofrecerlo como recompensa a quien pueda ayudar con el paradero del soldado.