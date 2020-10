Así llegan Mike Pence y Kamala Harris al debate de Utah entre candidatos a la vicepresidencia

¿Cómo llegan los candidatos al debate?

Con un presidente enfermo de coronavirus y un candidato demócrata de edad avanzada, tanto Pence como Harris llegan al debate con la presión de poder asumir el cargo principal, según The Guardian .

Pence entrena con exfiscal de Florida

Buttigieg asesora a Harris

“Si nos fijamos en 2012, cuando se postulaba para gobernador, sería un verdadero error subestimarlo. En gran parte porque no parece tener reparos en defender lo que muchos de nosotros consideraríamos indefendible”, dijo Buttigieg según una declaración recogida por Indianapolis Monthly .

Tras su llegada a Utah, Harris se reunió con el exsenador estatal Scott Howell con quien visitó el monumento This Is The Place, según informó Peter Velz, director de operaciones de prensa de la senadora de California.