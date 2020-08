Pom Bondi y Jeanette Núñez atacan al Partido Demócrata y critican a los Biden durante la Convención Republicana

Nuñez, hija de inmigrantes cubanos, advirtió que la prosperidad no radica en los ideales políticos de los que huyeron sus padres: “Para mis padres, la difícil decisión de huir de la Cuba comunista llegó cuando el régimen de Castro abolió la libertad religiosa”, sostuvo. “ Diariamente, la izquierda radical [en Estados Unidos] deteriora las libertades que apreciamos. Déjame asegurarte, el socialismo no ofrece oportunidades. El socialismo priva”.

Pam Bondi y el hijo de Biden

"Todos sabemos sobre el hijo de Joe, Hunter Biden", aseveró Bondi el martes. "Un oligarca ucraniano corrupto puso a Hunter en el directorio de su compañía de gas, a pesar de que no tenía experiencia en Ucrania o en el sector energético. Ninguna. Sin embargo, le pagaron millones por no hacer nada".

Hunter Biden estuvo en la junta de 2014 a 2019 de Burisma Holdings, la compañía de gas más grande de Ucrania, por la que le pagaron hasta $50,000 al mes, según el New York Times.

Contraste con las declaraciones de Bondi

Hunter Biden reconoció en una entrevista con ABC que probablemente no le habrían ofrecido el trabajo si su padre no hubiera sido vicepresidente. Sin embargo, dijo que sirvió a la empresa con honores y que no había hecho nada indebido.