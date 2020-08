Asociación de Policía de Salt Lake se revela contra reformas ordenadas por la alcaldesa

El jueves pasado la asociación había tomado un voto de no confianza en línea contra el jefe del departamento de policía de Salt Lake city Mike Brown, uno de los arquitectos de las reformas. Los participantes votaron en un 91% en contra de Brown, pero los críticos del proceso dicen que votó menos de la mitad de la membresía de la asociación, y que la papeleta electrónica estuvo en línea menos de 24 horas. Este voto no es vinculante , ya que es la alcaldesa quien decide sobre el nombramiento y remoción el la jefatura del cuerpo policial, pero la SLPA dice que puede ser tomado como un punto de partida para el diálogo.

En cuanto a las protestas que llevaron a las reformas decretadas por la alcaldesa Mendenhall, Fitisemanu dijo que "las acciones aborrecibles de los oficiales en Minneapolis que resultaron en la muerte del Sr. Floyd es un ejemplo que no podemos, no debemos tolerar", pero agregó que “ Salt Lake City no es Minneapolis, Detroit, Los Ángeles o Chicago. No toleraremos los prejuicios raciales en nuestros trabajos como oficiales o en lo que presenciamos en la comunidad".