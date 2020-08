¿Qué pueden esperar los hispanos de Kamala Harris?, Alex Padilla habla de la compañera de fórmula de Joe Biden

¿Qué pueden esperar los hispanos de Kamala Harris?

¿Cómo hay que tomar los ataques de Trump a Kamala Harris?

“Por cada tuit que hace hay menos y menos personas que le creen, no solo son sus ataques contra nuestra comunidad, sino también sus ataques falsos contra las elecciones y la confianza en votar por correo”, dijo.

“(Trump) solo sabe atacar cuando le da miedo, él bien sabe y siente la fuerza política que representa Kamala Harris y Joe Biden unidos y por eso va a seguir atacando por los más de 80 días que quedan entre hoy y el 3 de noviembre, pero no nos vamos a dejar, vamos a decir claramente las opciones para los votantes y lograr el cambio en noviembre”, dijo.

¿Qué decirle a quienes no están contentos con Harris?

Ante las críticas a la candidatura de Harris desde círculos progresistas, Padilla no ve más opción que votar por la dupla Biden-Harris, pues la otra alternativa es Trump.

“Sé que para algunos todavía no es suficiente, pero la opción en verdad no es una opción. Hay que elegir a Biden o a Trump y unir nuestros esfuerzos para gobernar, no solo ganar en noviembre, gobernar para tratar de rescatar al país del daño que hemos sufrido los últimos cuatro años”.