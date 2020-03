Karen Bass, presidenta del Caucus Negro del Congreso y representante de California, da su apoyo a Biden

Karen Bass la congresista por el distrito 37 de California dio su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden en la contienda demócrata por la presidencia de Estados Unidos.

Apoyo a Biden

“Para mí es muy claro que él es la mejor persona, no solo para vencer al (presidente Donald) Trump, sino que es la persona que liderará en este momento", dijo Bass en una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press (AP).