La propuesta del “alcalde fuerte” estará en la boleta de noviembre para los votantes de Sacramento

Steinberg agradece el apoyo

Pero no todos apoyan la propuesta

Aunque el alcalde y la mayoría de los miembros del concejo ven con buenos ojos la medida, algunos funcionarios no están de acuerdo con darle más poder a Steinberg.

“Esta fuerte medida de alcalde no va a resolver nuestra pandemia, no va a resolver nuestros problemas económicos. De hecho, se suma a ellos”, dijo Harris al periódico The Sacramento Bee.