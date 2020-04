Ella es la mujer de California que denunció por acoso a Joe Biden, aunque su campaña niega los hechos

El 3 de abril de 2019, el periódico The Union , que se enfoca en noticias de Nevada, California , reveló por primera vez el caso de Reade, en donde declaró: “solía poner su mano sobre mi hombro y pasar su dedo por mi cuello”.

En una entrevista para el podcast de Katie Halper , Tara Read señala que se acercó a Times Up , un proyecto del Centro Nacional de Derecho de la Mujer que brinda asistencia a las víctimas de acoso sexual con reclamos contra empleadores y hombres poderosos.

Sin embargo, el organismo se negó a ayudarla ya que su versión no tenía credibilidad. Según Halper, la organización tiene vínculos con Biden.

En la entrevista, cuya transcripción está disponible en este enlace, aludió a los hechos narrados a The Union , pero fue más allá.

“ Recuerdo que solo me tenía contra la pared y que la pared estaba fría. Sucedió todo de una vez. La bolsa de gimnasia, no sé a dónde fue. Se lo entregué. Se había ido y luego sus manos estaban sobre mí y debajo de mi ropa ”, relató Reade.

Según el periódico The New York Times, una portavoz de. Biden dijo que la acusación era falsa. También indicó que varias personas que trabajaron en la oficina del Senado con Reade dijeron que no recordaban haber hablado del incidente o algún comportamiento similar de Biden hacia ella o cualquier otra mujer.