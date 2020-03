El hispano que coordinó la campaña de Sanders en California llega a Nueva York para tratar de ganar la primaria demócrata

¿Qué experiencia dejó la campaña de California al equipo de Sanders?

Nosotros nos sentimos muy bien con los resultados de California y salimos muy bien con los latinos, tuvimos éxito por todas partes. Tenemos muchos lugares donde sacamos el voto como no se imaginaban, realmente nos sentimos muy satisfechos con el trabajo que hicimos. En California realmente tuvimos pocos problemas, pero realmente el voto salió así como lo pensamos.

¿Qué vio Sanders en usted para llevárselo a Nueva York?

Yo creo que lo que vio es el trabajo que hemos hecho como equipo, la verdad yo diría que el equipo que hemos tenido, no solamente en California, sino en el país, realmente está entablando un trabajo que está sacando apoyo no solamente de latinos, sino de la clase trabajadora, gente de color, gente que apoya las políticas del senador.

¿Cuál es la estrategia para la elección en Nueva York?, ¿cómo trabajan con el coronavirus?

Estamos organizándonos en todas las partes del estado de Nueva York, aunque no podemos estar en persona, porque todos están encerrados en sus casas, estamos virtualmente. Tenemos house parties virtuales, llamadas telefónicas donde se organiza la gente, se juntan online con nuestros organizadores y luego hacer llamadas a la gente de Nueva York.

Hablamos en Nueva York de la campaña del senador para presidente, pero también hablamos con votantes que quieren más información política, que quizá no han hablado con nadie porque están encerrados en sus casas y no tienen una fuente confiable para hablar con ellos. Mucha gente está dispuesta a tener una conversación política que quizá hace dos meses no les interesaba.