Salud evalúa opciones para evitar el contagio por coronavirus a través de viajeros

Ante esta situación, la experta en turismo Daphne Barbeito dijo que el gobierno no está listo para abrir la isla al turismo internacional.

“La industria está lista para recibir los visitantes al 15 de julio pero me parece que el gobierno es el que no está listo Si los controles en el aeropuerto no están listo, podría ser peligroso, la recomendación debería ser en aplazar la fecha”, dijo Barbeito en una entrevista radial.