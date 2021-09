Descubre los mejores lugares para comer en San Juan

Aquí no hay que tomar los aperitivos a la ligera, porque son ¡el fuerte del chef! Mira nomás estos deli-ejemplos: el tartare de atún con mermelada de mango, bollitos de carne y maduros, empanadas de ropa vieja de filete de Miñón… Los no carnívoros cuentan con una amplia selección de pescado y pollo. Algo que aparta a Rare 125 es su creativa selección de cocteles Old Fashioned con sabores fusionados como jengibre, ahumado y nueces, entre otros.