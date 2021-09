10 planes para disfrutar de la naturaleza en Puerto Rico

¿Te gustaría dormir en un lugar inhóspito alejado de la civilización por completo? En Isla Mona -45 millas al oeste mar adentro desde la isla mayor – te sentirás el rey (o reina) de la selva: no tiene un solo hotel, ni un restaurante… ¡ni habitantes!. Pero no te asustes que no estarás tan solo: A esta reserva natural de seis millas de largo pueden entrar 100 personas al día -hay que gestionar permiso con meses de antelación- quienes se distribuyen en dos playas y hacen caminatas de costa a costa, entran a sugerentes cuevas, practican snorkelling, bucean en agus nítidas, cristalinas y encuentran mil cosas qué hacer en la naturaleza. Pero debe quedar claro: tendrás que llevar tu propia comida y agua y regresar con el 100 % de la basura producida.