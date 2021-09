Qué hacer en el Viejo San Juan: lugares famosos e imperdibles

Finalmente, no te marches del Viejo San Juan sin comprar algunas de sus artesanías. Son duda es una de las cosas más entretenidas que hacer en el Viejo San Juan. Hay muchas tiendas ideales para eso. Un ejemplo es The Artisan Corner (312 C. de San Francisco), en donde puedes encontrar desde velas rociadas con vino hasta café de piña y jabones hechos a mano. Pero si lo tuyo es caminar de una tienda a otra, ve a Calle Fortaleza, la cual se extiende desde la mansión del gobernador hasta la Plaza Colón. Ahí puedes pasar todo un día visitando tiendas de curiosidades, arte, joyerías… Una muy singular es The Poet's Passage (203 Calle de la Cruz). Tiene un poco de todo: galería de arte, café con creaciones novedosas y una sección de regalos en donde pues comprar tarjetas y cuadritos con hermosos versos. El final ideal para un viaje lleno de cosas divertidas que puedes hacer en el Viejo San Juan.