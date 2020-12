Filadelfia podría comenzar a ofrecer la vacuna COVID-19 antes de culminar el 2020

La vacuna de Pfizer, que debe almacenarse a -94 grados Fahrenheit, se enviará a los 50 estados, ocho territorios y seis ciudades principales, incluida Filadelfia. Farley aseguró que Filadelfia no tendrá problemas con el almacenamiento de vacunas.

Confianza en tiempos de pandemia

"No se cortaron esquinas, no se ignoraron esquinas de seguridad, no se ignoraron los parámetros de seguridad. Todo se hizo según el libro", dijo Weissman, quien también es profesor de medicina en Perelman.