Gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, en cuarentena tras dar positivo por COVID-19

“Durante una prueba de rutina ayer, di positivo para COVID-19. No tengo síntomas y me siento bien. Estoy siguiendo las pautas de los CDC y del Departamento de Salud. Frances ha sido examinada y, mientras esperamos el resultado, está en cuarentena en casa conmigo.

“Mientras este virus avanza, mi prueba positiva es un recordatorio de que nadie es inmune al COVID, que seguir todas las precauciones como lo he hecho no es una garantía, pero es lo que sabemos que es vital para detener la propagación de la enfermedad y así que les pido a todos los residentes de Pensilvania que usen una máscara, que se queden en casa tanto como sea posible, que se distancien socialmente de los que no están en su hogar y, sobre todo, que se cuiden unos a otros y se mantengan seguros ".