Wolf vs. republicanos en Pensilvania. La carrera contrarreloj para ajustar las reglas electorales

Sin embargo, estas reformas no parecen ser algo tan fácil, según explica Berman, autor de 'The Modern Struggle for Voting Rights in America': "Lo que también están haciendo las legislaturas republicanas es no permitir que los funcionarios comiencen a contar las boletas antes del día de las elecciones, lo que significa que llevará más tiempo contar. Y Donald Trump va a decir: 'Oh, solo los votos del día de las elecciones deberían contar. Descalifiquemos todas las boletas por correo'".