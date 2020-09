Trump y Biden estarán en Pensilvania para conmemorar el aniversario del 11 de Septiembre

Todavía no está claro si Trump y Biden asistirán al mismo tiempo . Sin embargo, esto probablemente sea lo más cerca que hayan estado los dos candidatos en meses, informó CBS News . Las 40 personas en el vuelo murieron. Ese día, otros tres aviones volaron hacia el World Trade Center y el Pentágono, lo que provocó casi 3.000 muertes, convirtiéndolo en el peor ataque terrorista de la nación.

Debido al coronavirus, la celebración del decimonoveno aniversario se reducirá de su ceremonia habitual de 90 minutos a un "Moment of Remembrance" de 20 minutos, durante el cual se leerá en voz alta el nombre de cada pasajero y miembro de la tripulación , con el sonido de las "campanas del recuerdo" .

Comenzará a las 9:45 a.m y observará la hora exacta en que se estrelló el vuelo 93 a las 10:03 a.m. No habrá actuaciones musicales ni oradores principales como ha habido en el pasado. El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo que el presidente y la primera dama Melania Trump visitarían el sitio "para honrar y recordar las vidas perdidas" y Trump planea hacer comentarios en el sitio.