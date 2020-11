El condado de Allegheny detiene el escrutinio de boletas por “receso administrativo”

El conteo favorece a Biden

“Tenemos contenedores de resolución para aquellos en los que la declaración estaba incompleta o no tenía fecha y firma. Esos no son parte del recuento. Aquellos se han dejado de lado. Serán determinados por el personal de administración de elecciones y la consulta del departamento legal si finalmente se contarán. Habrá algunos que claramente no lo harán y habrá algunos que lo harán”, dijo Andy Szefi, procurador del condado de Allegheny.