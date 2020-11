Carta abierta del alcalde y la comisionada electoral a los habitantes de Filadelfia antes de la cita en las urnas

Le escribimos para pedirle que, mientras se prepara para las elecciones de mañana, recuerde esos cuatro principios. No son palabras o frases vacías. Son el núcleo de lo que estamos tratando de lograr.

Equidad: La planificación, los procesos y los procedimientos electorales de la Ciudad no favorecen a ningún partido o grupo. Nuestros comisionados municipales bipartidistas lo han enfatizado en cada paso. Esta será una elección verdaderamente democrática - minúscula "d" - y ningún votante debe enfrentar intimidación o coerción por parte de nadie. No se tolerará ningún comportamiento agresivo o intimidación de los votantes en las urnas; esto incluye los intentos de personas que no son observadores electorales certificados de acceder a los lugares de votación y observar la votación.