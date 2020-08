Brote de salmonella vinculado a cebollas se expande a 43 estados, incluidos Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania

"Si no sabe de dónde provienen sus cebollas, no las coma, sirva ni venda ni ningún alimento preparado con ellas", advirtió el CDC a los restaurantes el viernes.

A los consumidores les dijeron: "Si no puede saber de dónde son las cebollas, no las coma. Tírelas". El CDC confirmó que no se han reportado muertes como resultado del brote.