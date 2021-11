Dónde encontrar las dónuts más deliciosas de nueva york

En este pequeño café de Green Village, te preparan el espresso en una máquina de café color rojo cereza, y en medio de coloridas paredes. Esos alegría llegan a sus dónuts que inspiradas en cócteles, vienen cargadas de vibrantes matices, como púrpuras (Blueberry Cobbler) o azul celeste ( “Blue Milk Donut”). Esa creatividad llega a los sabores, de ahí que quizás este sea el único sitio en donde puedes probar una dónut con glaseado de remolacha y rellena de queso ricota (Those Beets Are Dope). Todos los fines de semana, la tienda tiene ofertas especiales. Sólo abren de miércoles a domingo desde las 9 a.m. a las 2 p.m., pero llega temprano, porque lo bueno dura poco y, si se acaban las dónuts, cierran antes.