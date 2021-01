"Escapamos de la muerte": AOC narra los momentos de pánico que vivió en la invasión al Capitolio de EEUU

La congresista no dio detalles del incidente por razones de seguridad, y manifestó: "No es una exageración decir que muchos miembros de la Casa estuvieron a punto de ser asesinados. No es una exageración decir eso en absoluto".

"No vas a renunciar después del miércoles y actuar como si no fueras parte de ello. ¿Fuiste secretario el miércoles? Sí, lo fuiste. Fuiste parte de ello. ¿Fuiste secretaria, en cada paso, hasta el miércoles? Sí, entonces eras parte de ello. No puedes permitir un ataque que mate a cinco personas. Y luego, después, decir: 'No fui parte de eso'", subrayó.