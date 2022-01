Repartidores celebran el acceso a los baños y la transparencia de las propinas junto a AOC y Chuck Schumer

"La organización real de estos trabajadores puede ser y es eficaz no sólo para luchar, sino para ampliar realmente la calidad de vida de las personas, en particular las que se ganan la vida con todas estas aplicaciones", añadió. "Lo que realmente me entusiasma explorar con ellos es cómo podemos utilizar esto como punto de partida para el crecimiento de los derechos de los trabajadores y una mayor dignidad para los trabajadores, tanto en todo el estado como en todo el país."