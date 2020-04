Trump niega responsabilidad por el incremento de personas intoxicadas con desinfectantes para combatir el coronavirus

Un reportero le preguntó a Trump sobre el presunto incremento de pacientes intoxicados y su responsabilidad: "El gobernador (de Maryland) Larry Hogan dijo específicamente que han visto un aumento en las personas que usan desinfectantes después de sus comentarios la semana pasada. A lo que Trump respondió: "No puedo imaginar por qué". Nuevamente el periodista intervino y le preguntó si asumiría alguna responsabilidad por sus palabras si empiezan a morir las personas. Trump respondió: "No, no lo hago".