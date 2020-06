Carolina del Norte despide a George Floyd durante una emotiva y multitudinaria capilla ardiente

Desde las 11 a.m. hasta la 1 p.m. el público en general pudo ingresar al vestíbulo de la iglesia, donde aguardaban los restos de Floyd. En la entrada, un voluntario recordaba un requisito indispensable para ingresar al templo: los asistentes debían cubrirse la cara como medida preventiva al covid-19. Las numerosas ofrendas florales marcaban el camino que las personas debían seguir, y quienes escoltaban los restos del difunto, agradecían a los asistentes.

Comunidad hispana asiste a la ceremonia

Nemesis Aguilera, de origen panameño, fue una de las hispanas presentes en la ceremonia. “Vine a apoyar el movimiento de George Floyd, y a toda la gente que se siente discriminada. No he ido a ninguna de las protestas, pero vine hoy para apoyar a quienes sienten que no hay justicia para las comunidades negras. Es muy triste lo que pasó”, dijo a Noticias 40.